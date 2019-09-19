Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
Son Dakika Kültür Sanat Haber

19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

Midyat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü, System.String[]

Midyat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Tekin Dündar, "Gaziler, bizim için kıymetli ve fedakarlık yapan insanlardır. Allah onlardan razı olsun. Bu kadim topraklar bu kutsal topraklar tarih boyunca şehitliğe gaziliğe sahne olmuş ve halen olmaktadır." dedi.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Midyat Belediye Başkan Vekili Şehmus İleri, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, daire amirleri, askeri erkan, sivil toplum örgütleri, Mardin Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Midyat Temsilciliği Yardımcısı Hasan Akbulut, Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Bedrettin Doğan ve gaziler katıldı.


Törenin ardından Kaymakam Dündar, gazileri makamında kabul ederek, onlarla sohbet etti.

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyde uzun yıllardır kimse yaşamıyor
Uyuşturucu kullanan gencin sokak ortasındaki görüntüsü yürek burktu AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:28:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]