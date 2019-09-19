Midyat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Tekin Dündar, "Gaziler, bizim için kıymetli ve fedakarlık yapan insanlardır. Allah onlardan razı olsun. Bu kadim topraklar bu kutsal topraklar tarih boyunca şehitliğe gaziliğe sahne olmuş ve halen olmaktadır." dedi.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Midyat Belediye Başkan Vekili Şehmus İleri, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, daire amirleri, askeri erkan, sivil toplum örgütleri, Mardin Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Midyat Temsilciliği Yardımcısı Hasan Akbulut, Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Bedrettin Doğan ve gaziler katıldı.



Törenin ardından Kaymakam Dündar, gazileri makamında kabul ederek, onlarla sohbet etti.