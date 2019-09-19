Yozgat'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Burada konuşan Merkez İl Jandarma Komutanı Teğmen İzzet Görenli, bütün gazilerin, Gaziler Günü'nü kutladı.

Görenli, dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanlarını akıtmaya, canlarını feda etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi ise onurlanmış askerdir. Gaziler Günü, canlarını bu aziz ulusa adayan tüm gazilere kutlu olsun." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu.

Daha sonra Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgat Şehit Aileleri Derneği'ni ve gazileri ziyaret etti.

Gaziler Günü dolayısıyla Sorgun ilçesinde de tören düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrası Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere onuruna yemek programı düzenlendi.