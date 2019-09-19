Zonguldak'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Birkan Hamarat, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Recep Başar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler katıldı.



Başar, burada yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aralarından ayrılan tüm gazileri ve vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitleri rahmetle andıklarını ve hayatta olanlara sağlık dilediğini söyledi.

Tören daha sonra, Vali Bektaş ve beraberindekilerin Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi ile Gaziler Mezarlığı ziyaretiyle son buldu.

Çaycuma'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Çaycuma ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törene, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser İbrahim Taştan, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve gaziler katıldı.



Törenin ardından gaziler için Öğretmenevi önünde halkla gazilerin tanışma etkinliği gerçekleştirildi.