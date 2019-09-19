Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.



Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı.



Törenin ardından Karamürsel Belediyesince şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

İlçe Müftülüğü tarafından bütün camilerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.



Programa, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Özcan, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Astsubay Başcavuş Sefa Metin, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.