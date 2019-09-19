Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
Son Dakika Güncel Haber

19 Eylül Gaziler Günü

40 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.


Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı.


Törenin ardından Karamürsel Belediyesince şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

İlçe Müftülüğü tarafından bütün camilerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.


Programa, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Özcan, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Astsubay Başcavuş Sefa Metin, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor
AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti Uyuşturucu kullanan gencin sokak ortasındaki görüntüsü yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:21:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]