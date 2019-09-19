Yalova'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Deniz Öğretmen Albay Hayrullah Şahin'in konuşmasının ardından Tayfun Mollaahmetoğlu, gaziler adına katılımcılara seslendi.
Törene, Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Program, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okumasıyla sona erdi.