Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
Son Dakika Güncel Haber

19 Eylül Gaziler Günü

38 dakika önce

Yalova'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü, System.String[]

Yalova'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Deniz Öğretmen Albay Hayrullah Şahin'in konuşmasının ardından Tayfun Mollaahmetoğlu, gaziler adına katılımcılara seslendi.

Törene, Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Program, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okumasıyla sona erdi.

19 Eylül Gaziler Günü, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:21:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]