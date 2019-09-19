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19 Eylül Gaziler Günü

34 dakika önce

Sinop'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Sinop'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, ülke olarak her zaman şehit ve gazilere minnettar olacaklarını söyledi.


Ülkenin bölünmez bütünlüğüne her zaman sahip çıkacaklarını ifade eden Özgen, Gaziler Günü'nü kutladı.


Törene, Vali Köksal Şakalar, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başakçı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:44 Kaynak: AA
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