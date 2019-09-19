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19 Eylül Gaziler Günü

28 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Davut Sinanoğlu, Garnizon Komutanı İlker Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, kurumların temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Aşağı Konak İlkokulu Müdürü Onur Kahraman'ın yaptığı konuşmanın ardından Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Ayas şiir okudu.

Törenin ardından Kaymakam Davut Sinanoğlu, katılımcılar ile gaziler ve yakınlarını makamından kabul etti.

19 Eylül Gaziler Günü, Şırnak, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:48 Kaynak: AA
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