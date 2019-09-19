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19 Eylül Gaziler Günü

22 dakika önce

Sason ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

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Sason ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yunus Emre Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden programda konuşan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, bu günün kahraman gazilere vefa duygularını ifade etmek için önemli bir fırsat olduğunu belirti.


Özadalı, "Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en zor koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, kurumların temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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