19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Bingöl'de törenler yapıldı.

Diyarbakır'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, gaziler ve yakınları katıldı.



Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır Muharip Gaziler Derneği Başkanı Siraç Sezer, yaptığı konuşmada, "Birçok yerde kahramanlık destanı yazan şehitlerimiz ve kahraman ordu mensuplarımızı şükranla anıyoruz. Gazilerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Törenin ardından Vali Güzeloğlu, gazileri makamında kabul etti.

Mardin

Mardin Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan Mardin Garnizon Komutanlığında görevli İkmal Üsteğmen Burak Turalı, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gaziliğin önemine dikkati çeken Turalı, "Ülkemizin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimiz uğruna canını vatan için seve seve feda etmeyi göze almış, dünyanın dört bir köşesinde ve yavru vatan Kıbrıs ve iç güvenlik harekatında savaşarak gazilik onuruna erişen vefakar ve fedakar Türk askerinin, gazilerimizin bu mutlu günü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

Törene, Vali Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve gaziler katıldı.

Elazığ

Elazığ'daki törende de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, törende yaptığı konuşmada, bu topraklar için çok mücadele verildiğini belirtti.



Üzerinde yaşadıkları toprağın vatana dönüşmesi ve bayrağın özgürce dalgalanmasının şehit ve gazilerin kahramanlıkları sayesinde olduğunu vurgulayan Bulut, "Bu kahramanlık ve fedakarlığın şifresi 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıdır." dedi.



Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, kurum müdürleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bingöl

Bingöl Valiliği Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Tankçı Yüzbaşı Yusuf Aldemir, mayası Anadolu topraklarında yoğrulmuş nice vatan evlatlarının şehadet şerbetini içtiğini ya da gazilik onuru ve şerefine ulaştığını söyledi.

Törene, Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, şehit aileleri, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.