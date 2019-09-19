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19 Eylül Gaziler Günü

49 dakika önce

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

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Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop mesajında şunlara yer verdi:

"Gazilerimiz; vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan nadide abideleridir. Vatanımızın birliğini korumak, dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek, bölünmez bütünlüğünü ve ebedi varlığını korumak, barış ve huzur için gözlerini kırpmadan, canlarını siper ederek cepheden cepheye koşan, bayrak demiş kurşun yemiş, vatan demiş şehit düşmüş, istiklal demiş anadan, babadan, yardan, sıladan ayrı kalmış ama yaşarken bir gün bile sitem etmemiş kahramanlarımızdır.

Bu güzel yurdumuzun her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa eğer, binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşıyorsak ve korkmadan geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunları aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz.


Türk insanı şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi ve saygıyla anmaktadır. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize,saygın kişiliklerine yaraşır yaşam koşulları sunmak bizlerin sorumluluğudur.


Bu anlamlı gün dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazi ve malullerimizi de minnet, sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

19 Eylül Gaziler Günü, Eflatun Can TORTOP, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:56 Kaynak: AA
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