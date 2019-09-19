Samsun'un Havza ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kıvılcım Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saat, törende yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk'ün kahramanlık ve cesaretinin taçlandığı gün olduğunu söyledi.

Programın ardından Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Dua edilmesinin ardından şehitliğe çiçek konuldu.

Daha sonra Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Şubesini ziyaret etti.