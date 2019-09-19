Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
Son Dakika Güncel Haber

19 Eylül Gaziler Günü

11 dakika önce

Kırıkkale'nin Keskin ve Karakeçili ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ve Karakeçili ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Keskin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından şehit yakınları ve gaziler onuruna Keskin Öğretmenevi'nde yemek verildi.

Törene, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Dedi Yıldırım, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Karakeçili

Atatürk ve Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Özcan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Karakeçili Mezarlığı'nda devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Karakeçili Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu, Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve beraberindekilerle, daha sonra 15 Temmuz şehitleri Alparslan Yazıcı ve Volkan Pilavcı'nın kabrini ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, Karakeçili, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor
AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti Uyuşturucu kullanan gencin sokak ortasındaki görüntüsü yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:11:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]