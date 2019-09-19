19 Eylül Gaziler Günü

Kırıkkale'nin Keskin ve Karakeçili ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Keskin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından şehit yakınları ve gaziler onuruna Keskin Öğretmenevi'nde yemek verildi.

Törene, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Dedi Yıldırım, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Karakeçili

Atatürk ve Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Özcan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Karakeçili Mezarlığı'nda devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Karakeçili Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu, Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve beraberindekilerle, daha sonra 15 Temmuz şehitleri Alparslan Yazıcı ve Volkan Pilavcı'nın kabrini ziyaret etti.