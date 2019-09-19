Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ve öğrencilerin şiir okunmasıyla devam etti.

İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Astsubay Çavuş Onur Doğan, yaptığı konuşmada, şehitlerin ve gazilerin bu vatan için bedel ödediğini belirterek,"Dün olduğu gibi bu günde aynı inanç ve aziz vatanın birliği ve bütünlüğüne kanımızın son damlasını vermeye hazırız. Başta Gazi Mustafa Kemal ve tüm gazilerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Törene, Kaymakam Mehmet İlidi, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, kurum amirleri, gaziler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



Programın ardından Kaymakam İlidi, şehit ve gazi yakınları makamında ağırladı.