19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da törenler düzenlendi.

Konya'da Anıt Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Şiirlerin okunduğu törene, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Yapılan kısa selamlama konuşmalarının ardından tören sona erdi.

Karaman

Karaman'da da Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Vali Fahri Meral, Belediye Başkan Vekili İlknur Harani ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Behiç Baş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşan Baş, 1. Dünya Savaşı sonrası vatanı bölerek parçalamak isteyen yedi düvele mensup düşmanın, dört bir yandan yurdu işgal ettiğini söyledi.

Düşmanın amacının Anadolu'daki Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Emperyalist küresel düşman bu işgali kolaylaştırmak ve Sevr anlaşmasını milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu Anadolu içlerine sürdü. Anadolu'da çakan milli mücadele kıvılcımları Sakarya'da, Dumlupınar'da alev topuna dönüşerek bir volkan gibi patlamıştır. Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olan ve yokluktan var edilen bir ordu ile gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu'nun karanlık günlerini aydınlığa dönüşerek bugünün hür ve bağımsız Türk Cumhuriyeti'nin yolunu açmıştır."

Protokol üyeleri daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi ile Karaman Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

Törene, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, daire müdürleri, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray

Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, yapılan konuşmalarının ardından şehitlik ziyaretine geçildi.

Şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar 'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal, törende yaptığı konuşmada, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra vatanı bölerek, parçalamak isteyen yedi düvele mensup düşmanın dört bir yandan yurdu işgal ettiğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından mareşal unvanının verilişinin 98. yıl dönümü olduğunu kaydeden Hürkal, "Gazi Mustafal Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Gaziler Günü olarak kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin de kuruluş günüdür." dedi.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Süleyman Karakuş, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Törenin ardından, protokol üyeleri tarafından Afyonkarahisar Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi.