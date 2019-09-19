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19 Eylül Gaziler Günü

2 saat önce

Hizan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Hizan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, öğrencilerce şiirler okundu.

Törene, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, kurum amirleri, gazi ve şehit yakınları katıldı.

Programın ardından Köleoğlu ve beraberindeki heyetle, ilçe merkezinde ikamet eden Gazi Edip Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.

Gazi Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Köleoğlu'na teşekkür etti.

19 Eylül Gaziler Günü, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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