Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Nizip Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Halil Şahin, törende yaptığı konuşmada, gazilerin gösterdiği fedakarlıklar sayesinde huzur içinde yaşadıklarını belirterek, "Gaziler sayesinde geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi Türk milleti olarak her zaman sevgi ve saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Tören, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Törene, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve diğer protokol üyeleri katıldı.

İslahiye

İslahiye Milli Egemenlik Meydanı'ndaki kutlama, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden gazi İdris Güneş'in günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sona eren kutlama töreninden sonra protokol Hacıali Öztürk Caddesi'ndeki derneği ziyaret etti.

Kutlamalara, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Macit, daire amirleri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Nurdağı

Nurdağı Hükümet Konağı bahçesindeki tören de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Gazi Mustafa Yıldız'ın günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından protokol, törene katılan gaziler ve ailelerini ziyaret etti.

Törene, Nurdağı Kaymakam Vekili İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.