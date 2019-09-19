19 Eylül Gaziler Günü

Gaziler Günü dolayısıyla Kütahya'da tören düzenlendi.



Kütahya Zafer Meydanı'ndaki törende Vali Ömer Toraman, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkan Yardımcısı Mevlit Çubuk, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Buradaki törenin ardından gazi dernekleri, Vali Toraman'ı makamında ziyaret etti.

Toraman, kabulünde yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin, manevi değeri çok yüksek rütbeler olduğunu söyledi.



Gazilerin, Atatürk'e verilen unvanı taşıdıklarını dile getiren Toraman, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal, gazi unvanını çok hassasiyet ve şeref ile taşımıştır. Bir savaş anında bir asker vefat ederse şehit, yaralanırsa gazi olur. Millet olarak böyle bir geleneğimiz var. Kütahya olarak bir gaza ve şehadet toprakları üzerinde yaşıyoruz. Önemli olan bu değerleri canlı tutabilmek ve gelecek nesillere bunu aktarabilmek. Sizlerin varlığı bizler için canlı bir tarih dersi. Bizler bundan istifade etmemiz lazım."

Daha sonra protokol üyeleri de gazi derneklerine ziyarette bulundu.