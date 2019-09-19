Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Anıt Park'ta Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Albay Cavit Nartop, Bolu Belediye Başkan Vekili İsa Özcan ve Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yıldız, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından tören sona erdi. Protokol üyeleri, daha sonra Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.