Malkara ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tekirdağ Muharip Gaziler Derneği Malkara Şube Başkanı Rahmi Işık, burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin güçlerini Türk ulusundan aldığı söyledi.

Işık, şöyle konuştu:

"Unutmayınız, kalbimizdeki yeriniz apayrı. Sizlere imrenen gözlerle bakıyoruz. Gözlerinizdeki ışıltı bizleri tarihimizin derin destanlarına alıp götürüyor. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin huzurunda saygıyla eğilerek şükranlarımı sunuyorum."

Törene Kaymakam Erkan Karahan, 95. Zırhlı Tugay Komutan Vekili İstihbarat Kurmay Albay Tolga Genç, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da katıldı.