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19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Bingöl'de törenler yapıldı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Bingöl'de törenler yapıldı.

Bingöl

Bingöl Valiliği Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Tankçı Yüzbaşı Yusuf Aldemir, mayası Anadolu topraklarında yoğrulmuş nice vatan evlatlarının şehadet şerbetini içtiğini ya da gazilik onuru ve şerefine ulaştığını söyledi.

Törene, Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, şehit aileleri, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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