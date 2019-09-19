Akşehir'de "19 Eylül Gaziler Günü" törenle kutlandı.

Akşehir Adalet Sarayı önünde düzenlenen tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Asteğmen Muhammed Halil Dursun günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.



Kıbrıs Gazisi Mustafa Ali Taş tarafından coşkuyla okunan "Vatan İçin Gaziyiz Biz" isimli şiir törene katılanlardan alkış aldı.



Törene, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, ilçe protokolü, daire müdürleri, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.