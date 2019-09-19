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19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Bingöl'de törenler yapıldı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Bingöl'de törenler yapıldı.

Diyarbakır'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, gaziler ve yakınları katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır Muharip Gaziler Derneği Başkanı Siraç Sezer, yaptığı konuşmada, "Birçok yerde kahramanlık destanı yazan şehitlerimiz ve kahraman ordu mensuplarımızı şükranla anıyoruz. Gazilerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Törenin ardından Vali Güzeloğlu, gazileri makamında kabul etti.

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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