Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.



Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, daire amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.



Törenin ardından Kaymakam Köleoğlu ve beraberindeki heyet, ilçe merkezinde ikamet eden Gazi Edip Yılmaz'ı evinde ziyaret etti. - BİTLİS