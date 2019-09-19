Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, 19 Eylül'ün, vatanın her karış toprağını kendi canından üstün sayan, esareti kabul etmeyen, bağımsızlığından asla ödün vermeyen, yüce milletin kıymetli evlatlarına ve kahraman gazilere vefa duygularının ifade edildiği önemli bir gün olduğunu belirtti.

Gazilerden ve şehitlerden aldıkları manevi güçle içinde bulundukları şartlar ne olursa olsun, milli birlik ve beraberliği hedef alan saldırılara asla fırsat vermeyeceklerini kaydeden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu uğurda bütün inanç ve kararlılığımızla vatanımızın bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edeceğiz.

Aziz vatanımızın her karış toprağı şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Tarihimizin zaferlerle dolu sayfalarında geçmişte olduğu gibi sizler tüm zorluklara karşı bu vatanın ebedi varlığı olan yurdunu her türlü ihanete karşı koruyan ve bu uğurda canını feda etmekten geri durmayan kahramanlarımızsınız. Bu kutsal topraklar, aziz şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesi neticesinde bizlere emanet edilmiş, ay yıldızlı bayrağımız yine onlar sayesinde bu mukaddes vatan üzerinde özgürce ve gururla dalgalanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, mukaddes değerlerimizin muhafazası ve terörle mücadelede hayatlarını tereddütsüz tehlikeye atan gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."