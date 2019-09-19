19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta törenler yapıldı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki Çamlık Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anıta çelenk konulmasının ardından iki öğrenci, gaziler için şiir okudu.

Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan, yaptığı konuşmada, vatan topraklarının kolay kazanılmadığını belirterek, gazilerin bu toprakların kazanılması ve korunması için mücadele verdiğini söyledi.

Şehitlik ve gaziliğin din, vatan ve bayrak adına can vermeyi göze almanın adı olduğunu anlatan Aslan, "Türk milleti savaşa ya şehit ya da gazi olmak için gider. Şanlı tarihimizde büyük başarıların kazanılmasında bu ruh yatmaktadır." diye konuştu.

Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı.

Gaziantep

Gaziantep'teki tören ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vali Vekili Rızvan Eroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, gazi ve şehit dernekleriyle askeri erkan, şehitler anıtına çelenk bıraktı.

Muharip gazi Cuma Erdem'in konuşma yaptığı törene çok sayıda vatandaş katıldı.

Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelen sunuldu, saygı duruşundu bulunuldu.

Gazi Muhammet Lokman Bitken, konuşmasında bugünün, vatanın toprak bütünlüğü hususunda hainlere karşı kahramanca mücadele eden tüm gazilerin şeref günü olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, tören alanındaki gazilerin gününü kutladı.

Törene, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'taki tören Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Albay Alptan Ulutaş ile gazi ve şehit dernekleri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yunus Karaman'ın konuşmasının ardından, törene katılanlar gazilerin gününü kutladı.

Malatya

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Malatya'da da tören düzenlendi.

Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk tarafından çelenk sunuldu.

Ardından Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden protokol üyeleri, kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Baruş, gaziliğin vatan, millet, bayrak, din ve namusunu korumak uğrunda, şehit olma arzusuyla mücadele eden ve bu mücadelede yaralanmış kahramanlara verilen şerefli bir makam olduğunu dile getirdi.

Bin yıldır Anadolu'da varlık mücadelesi verildiğine işaret eden Baruş, "Milletimize önderlik eden kahramanlarımız bugün de gazi unvanıyla yad edilmektedir." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da, Hükümet Konağı önündeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Petrolleri konferans salonunda devam eden törende konuşan İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Zafer Yener, her karışı şehit kanıyla sulanan mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda eden, gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Muharebenin en büyük rütbesinin şehitlik olduğuna dikkati çeken Yener, "Gazilik, Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının ve fedakarlığının yaşayan destanıdır." ifadesini kullandı.