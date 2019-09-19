Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ramazan Yıldız, Atatürk Anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam önemini belirten konuşmayı yapan Yıldız, gaziliğin vatan sevgisinin sembolü olduğunu söyledi.

Şehitlik ve gaziliğin toprağı vatan, insanları ulus yapan değerler olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Gazilik, nesiller boyu taşınacak onurdur. Her Türk bu onura kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı ve kutsal değerleri için savaşır. Çünkü milli karakterlerimizde olan duyguların Türk ulusu ve her bireyi için vazgeçilmez önemi ve anlamı vardır. Türk milleti bunun en güzel örneğini Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda yaşamıştır. Türk milleti böylesine bir kahramanlık günüyle doludur. Kahramanlık günlerimizi gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. Destanlar yaratan şehit ve gazilerimiz tek tek birer onur abidemizdir."

Törenin ardından gaziler, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi parti temsilcileri, askerler, vatandaşlar ve gaziler katıldı.