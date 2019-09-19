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19 Eylül Gaziler Günü

49 dakika önce

Gercüş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

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Gercüş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Jandarma Başçavuş Onur Acar günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

Törene, Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan, İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut, gaziler ile şehit aileleri, muhtarlar ve kurum temsilcileri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:05 Kaynak: AA
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