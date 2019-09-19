19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kastamonu'da tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ve Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Ali Cesuroğlu tarafından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

Cesuroğlu, burada yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü'nün muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti bugün, dünden daha fazla olmak üzere iç ve dış kaynaklı terör örgütlerinin tehdidi altındadır. Orta Doğu'da güçlü ve kuvvetli bir Türkiye, emperyalist güçler tarafından istenmemektedir." dedi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunup müzik dinletisi sunulmasının ardından "Gaziler" konulu video film izlendi.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan "Vatan sağ olsun" tiyatro oyununun sahnelenmesinin ardından sona erdi.