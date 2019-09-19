Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında gazi ve şehit yakınlarının onuruna yemek verildi.

Orduevinde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Vali İdris Akbıyık, gazi ve şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Akbıyık, yaptığı konuşmada 19 Eylül'ün Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal ve gazilik unvanının veriliş yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün önderliğinde adeta yedi düvele karşı büyük destan yazıldığını ve bu mücadelede birçok şehit ve gazinin verildiğini belirten Akbıyık, şöyle dedi:

"Bizim gönül coğrafyamız, Türk ve İslam dünyası, bütün mazlum milletler Türkiye Cumhuriyetinin güçlü olmasını ve kendilerine adeta hamilik yapmasını arzu ediyor. Biz öncelikle bu vatanın, bu toprakların, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğü için, vatan, bayrak ve millet için şehit ve gaziler veriyoruz."

Yurt içinde ve yurt dışında hain, şer güçlere karşı Türk milletinin tek vücut olup mücadele ettiğini aktaran Akbıyık, milletin FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymasının bunun en güzel örneklerinden olduğunu ifade etti.

Duanın okunmasıyla son bulan programa, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları da katıldı.