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19 Eylül Gaziler Günü

12 dakika önce

Van'ın Özalp ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

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Van'ın Özalp ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.


Kaymakamlık önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden tören, günü anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından son buldu. Törene Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Yiğit Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.


Daha sonra Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik; protokol üyelerini ve gazi ile şehit yakınlarını makamında ağırlayarak çeşitli hediyeler verdi. - VAN

19 Eylül Gaziler Günü, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
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