Mazıdağı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Mustafa Dinç, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı bir ömür dileklerimle şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Daha sonra Kültür Merkezinde gazilere yönelik yemek programı düzenlendi.