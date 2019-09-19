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19 Eylül Gaziler Günü

4 dakika önce

Özalp ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Özalp ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, kurum amirleri, gazi ve şehit yakınlarını makamında kabul etti.

Çelik, makamında gazi ve şehit yakınlarına hediye verdi.

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Yiğit Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Milli Eğitim Müdürü Salih Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, kurum amirleri, gazi ve şehit yakınları katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Özalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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