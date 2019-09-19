Sivas'ın Şarkışla, Suşehri, Zara ve Ulaş ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şarkışla ilçesinde Kaymakam Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören daha sonra Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Personel Teğmen Tarık Ziya Ayvaz yaptı.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ise konuşmasında şehitlik ve gazilik mertebelerinin yerinin tartışılmaz olduğunu söyledi.

Törene, gaziler, şehit yakınları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Suşehri

Suşehri ilçesinde ise Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şube Başkanı Personel Teğmen Salih Yıldız yaptı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından program, Kaymakam Sarı tarafından Belediye Sosyal Tesisleri'nde gaziler onuruna verilen yemekle sona erdi.

Programa, Suşehri Jandarma Komutanı Teğmen Rasim Sayın, Emniyet Müdür Vekili Kenan Kaya, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zara

Zara ilçesinde de 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan kutlamada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Hükümet Konağı önündeki programın ardından 15 Temmuz Şehidi Halil Kantarcı Parkı'nda devam eden kutlamada Zara Kaymakamlığı tarafından Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, gazilerin, şehit ailelerinin, kurum amirleri, sivil ve siyasi kurum temsilcilerinin katılımı ile piknik programı düzenlendi.

Ulaş

Ulaş Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Vekili Halil Dalak ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende öğrenciler şiir okudu, Jandarma Uzman Çavuş Abdulsamet Olpak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, gaziler, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Dalak, İlbey ve beraberindekiler hasta olan Kore Gazisi Hüseyin Aksoy'u evinde ziyaret etti.