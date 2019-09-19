Nusaybin ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında yapılan tören, Nusaybin Kaymakamlığına vekaleten Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve iki gazinin Atatürk Büstüne çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2. Hudut Taburu Orgeneral Kenan Dalbaşar Kışlasında görevli Piyade Teğmen Ahmet Tolga Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

"Milli mücadele sonrasında kazanılan Büyük Zafer'in mimarı Ulu Önder Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşallik ve gazilik unvanını verilmesinin 98. yıl dönümüdür." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün ülkemizin bağımsızlığı Türk vatanının bölünmez bütünlüğü milli birlik ve beraberliğimiz uğruna canlarını vatan için seve seve feda etmeyi göze almış Yemen'den Kore'ye dünyanın dört bir köşesinde yavru vatan Kıbrıs'ta ve iş güvenlik harekatında savaşarak gazilik onuruna erişen vefakar ve fedakar gazilerimizin bu mutlu gününü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Gazilerimiz, ulus olma bilincinizi oluşturan temel değerlerin ve ulus olarak sahip olduğumuz şanlı geçmişle aramızdaki güçlü bağın en önemli halkalarından birini oluşturmaktadır. Gazilerin baş tacı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."



Daha sonra Kaymakam Çam ve Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı İlkay Katı, tören alanında bulunan gazileri tebrik etti.