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19 Eylül Gaziler Günü

2 saat önce

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

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Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.


Muş Valiliği bahçesinde düzenlenen törene; Vali Vekili Alper Çifçi, Garnizon Komutanı İhsan Gökoğlan, Belediye Başkan Vekili Aydın Özaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdür Vekili Erol Çengelcik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emrullah Aktaş, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, gaziler ve şehit yakınları katıldı.


Törende Atatürk Anıtı'na Valilik, Muş Belediyesi ve Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştiren Topçu Yüzbaşı Muhammed Sak, gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Sak, "Bugün aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası, cesaret ve kahramanlığın kadirşinas milletimizce takdir edilişinin bir nişanesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verildiği gününde yıldönümüdür" dedi.


Program, gazi ve şehit yakınları ile çekilen hatıra fotoğrafının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından MŞÜ'de düzenlenen yemekle devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesinin ardından yemeğe geçildi. Yemeğin ardından kürsüye gelen Vali Vekili Alper Çifçi, "Şehitlik ve gazilik, kahraman milletimizin her bir ferdinin asıllar boyunca erişebildiği en yüce makamlardır. Millet olarak bedelini ödeyerek kazandığımız toprak parçasına vatan diyoruz. Bu bedel, hepimizin bildiği gibi vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna döktüğümüz kanlardır. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi vatanımızın birliği ve dirliği uğruna güvenlik güçlerimizin göstermiş olduğu kahramanlıklarla terör örgütleri ile mücadele edilmektedir. Devlet olarak kararlı bir şekilde terörü bitirmek için mücadele etmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Bize düşen görev, bu topraklara göz dikenlere asla fırsat ermemektir" diye konuştu.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy'un da bir selamlama konuşması gerçekleştirdiği program, hediye takdiminin ardından sona erdi. - MUŞ

19 Eylül Gaziler Günü, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
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