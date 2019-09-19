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19 Eylül Gaziler Günü

2 saat önce

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yücelik, mesajında, gaziliğin vatanseverliğin, kahramanlığın ve fedakarlığın sembolü olduğunu ifade etti.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkın huzuru ve güvenliği için kanları, canları pahasına görev yaparken gazilik mertebesine ulaşan kahramanların Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu belirten Yücelik, şunları kaydetti:

"Cennet vatanımız bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bizler, 7'den 70'e bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkıp kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmalı, tüm gayretimizle ülkemizi geleceğe taşımak için el birliğiyle çaba göstermeliyiz. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanının verilişinin 98. yıl dönümünü ve vatanseverliğin, kahramanlığın ve fedakarlığın sembolü olan kahraman gazilerimizin 'Gaziler Günü'nü kutluyor, ebediyete göç eden gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz."

19 Eylül Gaziler Günü, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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