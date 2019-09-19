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19 Eylül Gaziler Günü

57 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gaziliğin Türk milleti için şereflerin en büyüğü olduğunu kaydetti.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gaziliğin Türk milleti için şereflerin en büyüğü olduğunu kaydetti.

Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, 19 Eylül'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verilişi vesilesiyle tüm gazilerin anıldığı anlamlı bir gün olduğunu hatırlattı.

"Türk milleti için gazilik şereflerin en büyüğüdür." diyen Şahin, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Türk tarihi, mukaddes vatan topraklarını kanlarıyla sulamış şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarıyla elde edilen büyük zaferlerle doludur. Onlar, bu vatan topraklarındaki varlığımızın güvencesidir. Şair Mithat Cemal Kuntay'ın da dediği gibi, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Vatanımızın ve milletimizin varlığının devamını, bayrağımızın göklerde dalgalanmasını, özgürlüğümüzün korunmasını ve milletçe namusumuzla, şerefimizle yaşamamızı gazi ve şehitlerimize borçluyuz."

Şahin, Türk milletinin ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tüm tehditlere karşı binlerce yıldır canı pahasına mücadele ettiğini belirterek, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla asırlardır şer odaklarına karşı mücadele eden bu milletin destansı fedakarlığı, bugünlere ulaşmamızın en büyük nedenidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Mareşal' ve 'Gazi' unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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