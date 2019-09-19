Kars'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programa, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve gaziler katıldı.

Kars Valisi Öksüz, burada yaptığı konuşmada, güvenlik ve kolluk güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlamak adına geçmişte yedi düvele karşı verdiği mücadelenin bir benzerini bügün de FETÖ, PKK, PYD, KCK, YPG ve DAEŞ gibi terör maşalarına karşı başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirtti.

- Sarıkamış

Sarıkmış'ta da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarıkamış Hükümet Konağı önünde başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sarıkamış Şube Başkanı Beyaz Reçber, her yıl kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü'nün bir kahramanlık günü olduğunu belirtti.

9. Komando Tugay Komutanlığı personelinden Piyade Teğmen Selim Demirel, günün anlamını belirten konuşma yaptı.

Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, ilçedeki şehitlikleri ziyaret ederek dua okudu.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, 9. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Ahmet İşler, Belediye Başkan Vekili Zülküf Koçak, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kağızman

Kağızman ilçesinde de Gaziler Günü dolayısıyla İstiklal Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, gaziler ve bazı ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kağızman Şehitliğinde devam eden etkinlikte şehitler için dualar edilirken Kur'anı Kerim tilaveti okundu.

Etkinlikler öğretmen evinde gaziler onuruna verilen yemekle sona erdi.