Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamlığı bahçesinde yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Teğmen Hilmi Demir, konuşmasında, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına müteakip, Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de Mareşallik ve Gazilik unvanı verilmesi vesilesiyle bugünün Gaziler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiiler okundu.

Törene CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kocaeli Milletvekili Haydar Akan, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kore ve Kıbrıs gazileri ile idareciler ve vatandaşlar katıldı.