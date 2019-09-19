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19 Eylül Gaziler Günü

22 dakika önce

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Adıyaman'da törenler yapıldı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Adıyaman'da törenler yapıldı.

Adıyaman'da, Hükümet Konağı önündeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Petrolleri konferans salonunda devam eden törende konuşan İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Zafer Yener, her karışı şehit kanıyla sulanan mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda eden, gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Muharebenin en büyük rütbesinin şehitlik olduğuna dikkati çeken Yener, "Gazilik, Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının ve fedakarlığının yaşayan destanıdır." ifadesini kullandı.

19 Eylül Gaziler Günü

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:13 Kaynak: AA
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