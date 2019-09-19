İdil ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

İdil Hükümet Konağı bahçesindeki törende, Atatürk Anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Kaymakam Zafer Sağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin, İdil Emniyet Müdürü İzzet Güner, Belediye Başkanı Songül Erdem, MHP İlçe Başkanı Abdullah Dalmış, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hayrettin Baştuğ, kurum amirleri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Jandarma Astsubay Çavuş Şaban Yakut, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.