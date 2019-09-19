Ahlat Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler onuruna yemek verdi.

İlçedeki bir restoranda verilen yemeğe Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum amirleri ve gaziler katıldı.

Yemekte konuşan Çoban, bu anlamlı günde düzenledikleri yemek programıyla değerli gazilerle bir araya geldiklerini ifade ederek, tüm gazilere minnettar olduklarını söyledi.

Gaziler, bu mutlu günlerinde kendilerini unutmayan Çoban'a teşekkür etti.