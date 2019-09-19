19 Eylül Gaziler Günü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde törenle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kadirli Şubesi Başkanı Gazi Tayfun Çiftçi de gaziler olarak her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını söyledi.



Törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kadirli Şubesi Başkanı Tayfun Çiftçi tarafından Kaymakam Ahmet Arık'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

Şehit aileleri ve gaziler derneği ziyareti ile devam eden etkinlikler, Kadirli Belediyesi tarafından yemek ikramıyla sona erdi.