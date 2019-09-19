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19 Eylül Gaziler Günü

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Cizre ilçesinde şehit yakınları ve gaziler Kaymakamlık tarafından verilen yemekte bir araya geldi.

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Cizre ilçesinde şehit yakınları ve gaziler Kaymakamlık tarafından verilen yemekte bir araya geldi.

Kaymakam Davut Sinanoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Öğretmenevinde şehit yakınları ve gazilere yönelik bir yemek programı düzenledi.


Programa, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Kaymakam Sinanoğlu, Garnizon Komutanı Vekili Tankçı Albay Turan Başcoşkun, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız katıldı.

Sinanoğlu, "Bizler onları konuk ederek, onların yanında yer alarak, aynı sofrayı paylaşarak onurlandığımızı düşünüyorum. Bu manada tüm gazilerimize bu yemeğe teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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