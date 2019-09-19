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19 Eylül Gaziler Günü

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Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Mut ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Mut ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tarsus'taki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Teğmen Alattin Burak Semerci, törendeki konuşmada, vatan uğruna gazi olmanın, en büyük şereflerden biri olduğunu belirtti.

Törene, İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu ve gaziler de katıldı.

Gülnar ilçesinde de Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Kıbrıs Gazisi Hasan Gündoğdu, konuşma yaptı.

İlçe protokolünün de yer aldığı törende, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Mut ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü kutlaması Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Anıta çelenk sunulan programa İlçe Kaymakamı Muammer Köken, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Nusret Atılgan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından katılımcılara aşure ikram edildi.

19 Eylül Gaziler Günü, Gülnar, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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