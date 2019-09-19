Çorlu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çorlu Kaymakamlığı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorlu Şubesi çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Recep Kayacı, konuşma yaptı.

Gaziler Günü'nün, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu söyleyen Kayacı, şunları kaydetti:

"Anadolu toprağı çetin bir coğrafyadır. Bu coğrafyada uzun süre hüküm sürmek Türk milletine nasip olmuştur. Türk milleti, bin yıldır Anadolu'da kendi gücü, azim ve iradesiyle hür ve bağımsız olarak varlığını sürdürmektedir. Eminiz ki Türk'ün varlığı sonsuza dek var olacaktır. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Gazi Meclis bu emsalsiz zaferin anısına 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazilik' unvanı ve 'mareşallik' rütbesini tevcih etmiştir. 19 Eylül Gaziler Günü, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür."

Tören, Çorlu Ticaret Borsası Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter de katıldı.