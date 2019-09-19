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19 Eylül Gaziler Günü

18 dakika önce

Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Şehitlik Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından törende konuşan Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi, 19 Eylül'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı bir gün olduğunu belirtti.


Vatan savunmasında şehit ve gazilikten daha mühim bir kavram olmadığını vurgulayan Çiftçi, "Şehit nurlanmış, gazi onurlanmıştır. Şehit ve gaziler toprağı vatan insanı ulus yapan değerlerdir. Ülkemiz bugün dün olduğundan daha fazla iç ve dış düşmanların yoğunlaşan tehdidi altındadır. Bilinmelidir ki Türk halkının azim ve kararı her türlü yenmeye ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmaya muktedirdir." dedi.


Öğrencilerin güne dair okuduğu şiirlerin ardından tören sona erdi.


Programa, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, gaziler, şehit yakınları, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Nevşehir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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