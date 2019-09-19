19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Muş'ta törenler düzenlendi.

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muş Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda, İl Garnizon Komutanlığında görevli Topçu Yüzbaşı Muhammet Sak, günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı.

Vali Vekili Alper Çifçi, Muş Alparslan Üniversitesinde devam eden programda, şehitlik ve gaziliğin, kahraman milletin her ferdinin asırlar boyunca erişebildiği en yüce makam olduğunu vurguladı.

"Millet olarak bedelini ödeyerek kazandığımız toprak parçasına vatan diyoruz." diyen Çifçi, şöyle konuştu:

"Tarihimizin her döneminde olduğu gibi vatanımızın birliği ve dirliği uğruna güvenlik güçlerimiz terör örgütleri ile mücadele etmektedir. Devlet olarak kararlı şekilde terörü bitirmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bize düşen görev bu topraklara göz dikenlere asla fırsat vermemektir."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdülbari Aksoy'un da konuşma yaptığı törene, İl Garnizon Komutanı Albay İhsan Gökoğlan, Muş Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ, İl Emniyet Müdür Vekili Erol Çengelcik, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.