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19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

Turhal'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Turhal'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Ali Gökay, Belediye Başkanı İlker Bekler, Muharip Gaziler Derneği Turhal Şube Başkanı İbrahim Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, Meclis tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik ve gazilik unvanının verilmesinin 98. yıl dönümü olduğunu belirterek, "19 Eylül tüm gazilerimizin şeref günüdür. Gazilik, ömür boyu sürecek, taşınacak ve torunlarımıza aktarılacak bir şeref olmakla birlikte cumhuriyetimizin de temel taşıdır." dedi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, kurum müdürleri, İlçe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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