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19 Eylül Gaziler Günü

1 saat önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Sivas'ın Hafik ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Hafik Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral ve Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Üstçavuş Halis Ensar Oral yaptı.

Kaymakamlık makamında devam eden programda Meral, Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Çakır, kurum amirleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Şehit ve gaziliğin onurlu bir mertebe olduğunu belirten Meral, "Canı pahasına büyük cesaret ile kavuşulan bu yüce mertebeyi Allah hepimize nasip eder inşallah." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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